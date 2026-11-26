Monolink - Amniotic (5054197001475) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Monolink
Альбом (сингл)
Amniotic
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 720454
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Характеристики
Бренд
Embassy One
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Embassy One
Barcode
[5054197001475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Monolink
Альбом (сингл)
Amniotic
Жанр
House
Трек-лист
Amniotic, Black Day, Sirens, Rearrange my Mind, Frozen, Father Ocean, Swallow, Take Me Home, Riverman, Return To Oz, Burning Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Monolink - Amniotic (5054197001475) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Amniotic, Black Day, Sirens, Rearrange my Mind, Frozen, Father Ocean, Swallow, Take Me Home, Riverman, Return To Oz, Burning Sun
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Embassy One
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Embassy One
Barcode
[5054197001475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Monolink
Альбом (сингл)
Amniotic
Жанр
House
Трек-лист
Amniotic, Black Day, Sirens, Rearrange my Mind, Frozen, Father Ocean, Swallow, Take Me Home, Riverman, Return To Oz, Burning Sun
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Amniotic, Black Day, Sirens, Rearrange my Mind, Frozen, Father Ocean, Swallow, Take Me Home, Riverman, Return To Oz, Burning Sun
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Monolink - Amniotic (5054197001475) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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