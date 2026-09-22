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Чайник электрический Oasis K-2PW купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Oasis K-2PW

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Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 6
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Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 1
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 2
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 3
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 4
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 5
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 6
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 7
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 8
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 9
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 10
  • Чайник электрический Oasis K-2PW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719886
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Характеристики

Бренд
Oasis
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, г.
970

Описание товара Чайник электрический Oasis K-2PW

Электрический чайник – это удобный прибор для быстрого нагревания и кипячения воды. Данное устройство используется в бытовых целях, поэтому подойдет как для кухонных зон в жилых помещениях, так и для рабочих пространств в гостиницах, офисах или магазинах.

Отзывы о товаре Чайник электрический Oasis K-2PW




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Характеристики
Бренд
Oasis
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник – это удобный прибор для быстрого нагревания и кипячения воды. Данное устройство используется в бытовых целях, поэтому подойдет как для кухонных зон в жилых помещениях, так и для рабочих пространств в гостиницах, офисах или магазинах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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