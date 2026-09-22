Чайник электрический Oasis K-2PW
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719886
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, г.
970
Описание товара Чайник электрический Oasis K-2PW
Электрический чайник – это удобный прибор для быстрого нагревания и кипячения воды. Данное устройство используется в бытовых целях, поэтому подойдет как для кухонных зон в жилых помещениях, так и для рабочих пространств в гостиницах, офисах или магазинах.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
221 x 242 x 160
Страна производитель
Китай
Электрический чайник – это удобный прибор для быстрого нагревания и кипячения воды. Данное устройство используется в бытовых целях, поэтому подойдет как для кухонных зон в жилых помещениях, так и для рабочих пространств в гостиницах, офисах или магазинах.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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