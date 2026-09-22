Top.Mail.Ru
Кофестанция BQ CM5000 Черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофестанция BQ CM5000 Черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофестанция BQ CM5000 Черный - фото 1
Кофестанция BQ CM5000 Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
  • Кофестанция BQ CM5000 Черный - фото 1
  • Кофестанция BQ CM5000 Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719615
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х37
Вес, кг.
8

Описание товара Кофестанция BQ CM5000 Черный

Рожковая кофеварка BQ легко справится с любыми задачами — от быстрого эспрессо утром до нежного капучино вечером. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов: используйте как зерновой, так и молотый кофе, регулируйте степень помола и крепость напитка под настроение. Высокое давление 15 бар раскрывает аромат кофе по максимуму, а мощность 1560 Вт гарантирует быстрый запуск и стабильную работу. Капучинатор добавляет воздушную молочную пенку для ваших любимых латте и капучино. Простое механическое управление делает процесс понятным и легким, а индикатор уровня воды поможет вовремя пополнить запас. Вместительный 2-литровый резервуар для воды — отличный выбор для семьи или офиса. Черный цвет придаёт модели стильный, современный вид.

Отзывы о товаре Кофестанция BQ CM5000 Черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Особенности
индикатор включения
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Развернуть
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ легко справится с любыми задачами — от быстрого эспрессо утром до нежного капучино вечером. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов: используйте как зерновой, так и молотый кофе, регулируйте степень помола и крепость напитка под настроение. Высокое давление 15 бар раскрывает аромат кофе по максимуму, а мощность 1560 Вт гарантирует быстрый запуск и стабильную работу. Капучинатор добавляет воздушную молочную пенку для ваших любимых латте и капучино. Простое механическое управление делает процесс понятным и легким, а индикатор уровня воды поможет вовремя пополнить запас. Вместительный 2-литровый резервуар для воды — отличный выбор для семьи или офиса. Черный цвет придаёт модели стильный, современный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофестанция BQ CM5000 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...