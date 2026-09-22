Кофестанция BQ CM5000 Черный

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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719615
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Рожковая кофеварка BQ легко справится с любыми задачами — от быстрого эспрессо утром до нежного капучино вечером. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов: используйте как зерновой, так и молотый кофе, регулируйте степень помола и крепость напитка под настроение. Высокое давление 15 бар раскрывает аромат кофе по максимуму, а мощность 1560 Вт гарантирует быстрый запуск и стабильную работу. Капучинатор добавляет воздушную молочную пенку для ваших любимых латте и капучино. Простое механическое управление делает процесс понятным и легким, а индикатор уровня воды поможет вовремя пополнить запас. Вместительный 2-литровый резервуар для воды — отличный выбор для семьи или офиса. Черный цвет придаёт модели стильный, современный вид.
Рожковая кофеварка BQ легко справится с любыми задачами — от быстрого эспрессо утром до нежного капучино вечером. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов: используйте как зерновой, так и молотый кофе, регулируйте степень помола и крепость напитка под настроение. Высокое давление 15 бар раскрывает аромат кофе по максимуму, а мощность 1560 Вт гарантирует быстрый запуск и стабильную работу. Капучинатор добавляет воздушную молочную пенку для ваших любимых латте и капучино. Простое механическое управление делает процесс понятным и легким, а индикатор уровня воды поможет вовремя пополнить запас. Вместительный 2-литровый резервуар для воды — отличный выбор для семьи или офиса. Черный цвет придаёт модели стильный, современный вид.
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