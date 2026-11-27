Various Artists - Strauss Masterpieces (3596974669567) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 719434
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974669567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–Le Beau Danuble Bleu, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–La Valse De L’Empereur, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–March? De Radetzky, Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra–Sang Viennois, Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra–Roses Du Sud, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–Sous Le Tonerre Et Eclairs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Strauss Masterpieces (3596974669567) виниловая пластинка
Очередной том серии «Шедевры.», включающей прекраснейшие записи величайших композиторов-классиков, посвящен Иогану Штраусу II и включает его знаменитые вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский вальс», «Марш Радецкого», «Венская кровь» и другие в исполнении оркестров под управлением Герберта фон Караяна и Фрица Райнера
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974669567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–Le Beau Danuble Bleu, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–La Valse De L’Empereur, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–March? De Radetzky, Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra–Sang Viennois, Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra–Roses Du Sud, Herbert von Karajan, London Philharmonic Orchestra–Sous Le Tonerre Et Eclairs
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Очередной том серии «Шедевры.», включающей прекраснейшие записи величайших композиторов-классиков, посвящен Иогану Штраусу II и включает его знаменитые вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский вальс», «Марш Радецкого», «Венская кровь» и другие в исполнении оркестров под управлением Герберта фон Караяна и Фрица Райнера
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Various Artists - Strauss Masterpieces (3596974669567) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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