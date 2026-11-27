Various Artists - Cuba (3596974763968) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cuba
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 711420
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974763968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cuba
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey Caramba - Compay Segundo, Acuyuye - Johnny Pacheco, Mambo N. 5 - Perez Prado, Como Fue? - Beny Mor?, Golpe - Cachao, Mambo Manila - Tito Rodriguez, Bodeguero - Orquestra Aragon, Papa Loves Mambo - Perry Como, Summertime - Ray Barretto, Dile Que Por Mi No Tema - Celia Cruz, La Sonora Matancera, Relax And Mambo - Machito, Ritmo Caliente - Eddie Palmieri, Linda Guajira - Mongo Santamaria, Saona - Noro Morales, Lluvia Con Nieve - Mon Rivera, Ran Kan Kan - Tito Puente
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Vintage Sounds
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Cuba (3596974763968) виниловая пластинка
Исследуйте музыкальные традиции Кубы с альбомом из серии Vintage Sounds. Среди исполнителей - Компай Сегундо, Рэй Барретто, Тито Пуэнте, Перри Комоб Джонни Пачеко и многие другие
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974763968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cuba
Жанр
Кантри
Трек-лист
Hey Caramba - Compay Segundo, Acuyuye - Johnny Pacheco, Mambo N. 5 - Perez Prado, Como Fue? - Beny Mor?, Golpe - Cachao, Mambo Manila - Tito Rodriguez, Bodeguero - Orquestra Aragon, Papa Loves Mambo - Perry Como, Summertime - Ray Barretto, Dile Que Por Mi No Tema - Celia Cruz, La Sonora Matancera, Relax And Mambo - Machito, Ritmo Caliente - Eddie Palmieri, Linda Guajira - Mongo Santamaria, Saona - Noro Morales, Lluvia Con Nieve - Mon Rivera, Ran Kan Kan - Tito Puente
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Vintage Sounds
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Исследуйте музыкальные традиции Кубы с альбомом из серии Vintage Sounds. Среди исполнителей - Компай Сегундо, Рэй Барретто, Тито Пуэнте, Перри Комоб Джонни Пачеко и многие другие
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Cuba (3596974763968) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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