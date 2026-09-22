Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка
После своего первоначального релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » провел семь недель на первом месте в Великобритании, прежде чем получил потрясающий 10-кратный платиновый статус и заработал награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением на ярком красном виниле с мраморным рисунком и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».
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