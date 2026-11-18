Мяcорубка GARLYN MG-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 719114
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4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
моторный блок, блок мясорубки, шнек мясорубки, нож мясорубки, диски для приготовления фарша (2 шт.), толкатель мясорубки, загрузочный лоток мясорубки, фиксирующее кольцо, насадка для приготовления колбасок, насадка для приготовления кеббе, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х28
Вес, кг.
3.5
Описание товара Мяcорубка GARLYN MG-1000
Производительность – до 4 кг/2 мин Лёгкая сборка и простое управление Приготовление кеббе и колбас Защита от перегрева и перегрузки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
нет
Развернуть
Материал лотка
пластик
Комплектация
моторный блок, блок мясорубки, шнек мясорубки, нож мясорубки, диски для приготовления фарша (2 шт.), толкатель мясорубки, загрузочный лоток мясорубки, фиксирующее кольцо, насадка для приготовления колбасок, насадка для приготовления кеббе, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Страна производитель
Китай
Производительность – до 4 кг/2 мин Лёгкая сборка и простое управление Приготовление кеббе и колбас Защита от перегрева и перегрузки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Купить Мяcорубка GARLYN MG-1000 - по цене 4580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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