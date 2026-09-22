Top.Mail.Ru
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 1
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 2
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 3
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 4
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 5
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 6
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 7
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 8
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 9
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 10
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 11
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 12
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 13
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 14
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 15
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 16
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 17
Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 1
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 2
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 3
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 4
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 5
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 6
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 7
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 8
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 9
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 10
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 11
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 12
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 13
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 14
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 15
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 16
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 17
  • Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719099
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp

2в1: проводной и беспроводной Скорость откачки воздуха – до 12 л/мин Для сухих и влажных продуктов Приготовление по технологии Sous Vide

Отзывы о товаре Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Описание
2в1: проводной и беспроводной Скорость откачки воздуха – до 12 л/мин Для сухих и влажных продуктов Приготовление по технологии Sous Vide
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...