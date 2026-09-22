Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718752
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4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х28
Вес, кг.
10.4
Описание товара Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI
Материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто ценит производительность и свободу апгрейда. Большая площадь (30,5 х 24,4 см) позволяет разместить всё необходимое для топовой системы. Сокет AM5 и мощный чипсет AMD X870 открывают дорогу к современным процессорам и технологиям. Поддержка быстрой памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ впечатляет — можно собрать настоящую рабочую станцию или мощный игровой ПК. Четыре слота ОЗУ дают гибкость для постепенного наращивания. Для ценителей скорости — три разъёма M.2 и поддержка PCI Express 5.0: любые современные SSD и видеокарты раскроют свой потенциал. Премиальный 7.1 звук позволяет полностью погрузиться в игры и фильмы, а наличие Wi-Fi делает подключение к сети простым и удобным. SLI и CrossFire не поддерживаются, зато вся система будет работать максимально стабильно и прозрачно.
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто ценит производительность и свободу апгрейда. Большая площадь (30,5 х 24,4 см) позволяет разместить всё необходимое для топовой системы. Сокет AM5 и мощный чипсет AMD X870 открывают дорогу к современным процессорам и технологиям. Поддержка быстрой памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ впечатляет — можно собрать настоящую рабочую станцию или мощный игровой ПК. Четыре слота ОЗУ дают гибкость для постепенного наращивания. Для ценителей скорости — три разъёма M.2 и поддержка PCI Express 5.0: любые современные SSD и видеокарты раскроют свой потенциал. Премиальный 7.1 звук позволяет полностью погрузиться в игры и фильмы, а наличие Wi-Fi делает подключение к сети простым и удобным. SLI и CrossFire не поддерживаются, зато вся система будет работать максимально стабильно и прозрачно.
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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