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Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI

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Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718752
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х28
Вес, кг.
10.4

Описание товара Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI

Материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто ценит производительность и свободу апгрейда. Большая площадь (30,5 х 24,4 см) позволяет разместить всё необходимое для топовой системы. Сокет AM5 и мощный чипсет AMD X870 открывают дорогу к современным процессорам и технологиям. Поддержка быстрой памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ впечатляет — можно собрать настоящую рабочую станцию или мощный игровой ПК. Четыре слота ОЗУ дают гибкость для постепенного наращивания. Для ценителей скорости — три разъёма M.2 и поддержка PCI Express 5.0: любые современные SSD и видеокарты раскроют свой потенциал. Премиальный 7.1 звук позволяет полностью погрузиться в игры и фильмы, а наличие Wi-Fi делает подключение к сети простым и удобным. SLI и CrossFire не поддерживаются, зато вся система будет работать максимально стабильно и прозрачно.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто ценит производительность и свободу апгрейда. Большая площадь (30,5 х 24,4 см) позволяет разместить всё необходимое для топовой системы. Сокет AM5 и мощный чипсет AMD X870 открывают дорогу к современным процессорам и технологиям. Поддержка быстрой памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ впечатляет — можно собрать настоящую рабочую станцию или мощный игровой ПК. Четыре слота ОЗУ дают гибкость для постепенного наращивания. Для ценителей скорости — три разъёма M.2 и поддержка PCI Express 5.0: любые современные SSD и видеокарты раскроют свой потенциал. Премиальный 7.1 звук позволяет полностью погрузиться в игры и фильмы, а наличие Wi-Fi делает подключение к сети простым и удобным. SLI и CrossFire не поддерживаются, зато вся система будет работать максимально стабильно и прозрачно.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
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Отзывы


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