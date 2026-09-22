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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718627
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2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
11.41
Описание товара Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL
Материнская плата ASRock на базе чипсета Intel Z890 — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью и современными технологиями. Большой форм-фактор ATX (30,5 х 24,4 см) даёт простор для сборки производительной системы. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 до 256 ГБ и четыре слота для модулей — реальный простор для апгрейда и работы с ресурсоёмкими задачами. Современный сокет LGA 1851 и версия PCI Express 5.0 обеспечивают высокую скорость работы с новейшими комплектующими.
Четыре слота M.2 позволят сделать максимально быстрый накопитель для системы и приложений, а два дополнительных слота PCI-E x16 дают гибкость для установки видеокарт и расширительных карт. Встроенный Wi-Fi избавляет от необходимости покупать дополнительный модуль. Без поддержки SLI/CrossFire плата ориентирована на стабильную и надёжную работу одной видеокарты. Идеальный вариант для требовательных пользователей и геймеров, которые ценят современные возможности и удобство.
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock на базе чипсета Intel Z890 — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью и современными технологиями. Большой форм-фактор ATX (30,5 х 24,4 см) даёт простор для сборки производительной системы. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 до 256 ГБ и четыре слота для модулей — реальный простор для апгрейда и работы с ресурсоёмкими задачами. Современный сокет LGA 1851 и версия PCI Express 5.0 обеспечивают высокую скорость работы с новейшими комплектующими.
Четыре слота M.2 позволят сделать максимально быстрый накопитель для системы и приложений, а два дополнительных слота PCI-E x16 дают гибкость для установки видеокарт и расширительных карт. Встроенный Wi-Fi избавляет от необходимости покупать дополнительный модуль. Без поддержки SLI/CrossFire плата ориентирована на стабильную и надёжную работу одной видеокарты. Идеальный вариант для требовательных пользователей и геймеров, которые ценят современные возможности и удобство.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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