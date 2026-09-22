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Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue

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Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 1
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 2
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 3
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 4
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 5
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 6
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 7
Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 5
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 6
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 7
  • Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 230 руб.  20 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717133
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue

Смартфоны POCO от Xiaomi - это идеальное сочетание передовых технологий и доступной цены. Модель представлена в стильном голубом цвете и изготовлена из качественного пластика, что обеспечивает легкость и прочность устройства. Произведенные в Китае, эти смартфоны обладают степенью защиты IP64, что гарантирует защиту от пыли и брызг. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает великолепное качество изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает интерфейс смартфона невероятно плавным и отзывчивым, что особенно оценят любители игр и мультимедийных приложений. В основе POCO лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и быстродействие. В сочетании с 8 Гб оперативной памяти, смартфон без труда справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к тысячам приложений и возможности персонализации. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других файлов, а поддержка двух SIM-карт обеспечивает гибкость в использовании разных операторов связи. Смартфоны POCO - это надежный спутник в повседневной жизни, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии.

Отзывы о товаре Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны POCO от Xiaomi - это идеальное сочетание передовых технологий и доступной цены. Модель представлена в стильном голубом цвете и изготовлена из качественного пластика, что обеспечивает легкость и прочность устройства. Произведенные в Китае, эти смартфоны обладают степенью защиты IP64, что гарантирует защиту от пыли и брызг. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает великолепное качество изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает интерфейс смартфона невероятно плавным и отзывчивым, что особенно оценят любители игр и мультимедийных приложений. В основе POCO лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и быстродействие. В сочетании с 8 Гб оперативной памяти, смартфон без труда справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к тысячам приложений и возможности персонализации. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других файлов, а поддержка двух SIM-карт обеспечивает гибкость в использовании разных операторов связи. Смартфоны POCO - это надежный спутник в повседневной жизни, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии.
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Отзывы


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