Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO M7 8/256Gb Blue
Смартфоны POCO от Xiaomi - это идеальное сочетание передовых технологий и доступной цены. Модель представлена в стильном голубом цвете и изготовлена из качественного пластика, что обеспечивает легкость и прочность устройства. Произведенные в Китае, эти смартфоны обладают степенью защиты IP64, что гарантирует защиту от пыли и брызг. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает великолепное качество изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает интерфейс смартфона невероятно плавным и отзывчивым, что особенно оценят любители игр и мультимедийных приложений. В основе POCO лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и быстродействие. В сочетании с 8 Гб оперативной памяти, смартфон без труда справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к тысячам приложений и возможности персонализации. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить огромное количество фотографий, видео и других файлов, а поддержка двух SIM-карт обеспечивает гибкость в использовании разных операторов связи. Смартфоны POCO - это надежный спутник в повседневной жизни, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии.
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