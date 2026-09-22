Блендер погружной Bosch MSM6M8X1 нержавеющая сталь/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716883
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
Блендер из нержавеющей стали с ножем QuattroBladeИзмельчитель для специй, орехов, сыра, мяса и многого другого (полезный объем 500 мл)Венчик из нержавеющей стали для взбивания сливок или яичного белкаМерный стакан в комплектеКухонный комбайн с насадкой для измельчения, нарезки, шинковки, замешивания и нарезки кубиками (полезный объем 1,25 л, размер кубика: 9 x 9 мм)
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
21
Размеры в упаковке, см
40х33х27
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M8X1 нержавеющая сталь/черный
Блендер погружной Bosch MSM6M8X1 нержавеющая сталь/черный
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
Блендер из нержавеющей стали с ножем QuattroBladeИзмельчитель для специй, орехов, сыра, мяса и многого другого (полезный объем 500 мл)Венчик из нержавеющей стали для взбивания сливок или яичного белкаМерный стакан в комплектеКухонный комбайн с насадкой для измельчения, нарезки, шинковки, замешивания и нарезки кубиками (полезный объем 1,25 л, размер кубика: 9 x 9 мм)
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
21
Блендер погружной Bosch MSM6M8X1 нержавеющая сталь/черный
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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