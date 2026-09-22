Описание товара Память оперативная Digma DDR5 8GB 4800MHz (DGMAS5480008S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным бюджетным решением для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего компьютера на современной платформе DDR5. Он подходит для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Для игр или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля такого объёма будет недостаточно, но он служит хорошей отправной точкой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами именно под DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым значением для бюджетного сегмента. Частота работы равна 4800 МГц, что является стандартной базовой частотой для памяти DDR5 без активации разгона. Такая скорость обеспечивает достаточный запас пропускной способности для отзывчивости системы в повседневном использовании, но для серьёзной многозадачности или работы с большими объёмами данных рекомендуется устанавливать два таких модуля для двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель, вероятно, использует стандартные тайминги для частоты 4800 МГц, что обеспечивает сбалансированную латентность. Рабочее напряжение у памяти DDR5 обычно ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Судя по позиционированию, это модуль с базовыми характеристиками, который может не поддерживать профили автоматического разгона XMP 3.0, и будет работать на заявленной частоте, совместимой с процессором и материнской платой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, так как физически и электрически они несовместимы с DDR4. На заявленной частоте 4800 МГц память будет работать практически на любой совместимой плате, но для использования более высоких частот необходимо проверять списки поддержки (QVL) конкретной модели материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по всему, выполнена в простом конструктивном исполнении без массивных радиаторов охлаждения. При работе на стандартной частоте 4800 МГц нагрев модулей невелик, поэтому пассивного теплорассеивания через текстолит платы обычно достаточно. Это также означает минимальную высоту планки, что исключает потенциальные конфликты с установленным процессорным кулером любого размера. Подсветка и декоративные элементы в этой бюджетной модели отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и ощутимого прироста производительности в играх и приложениях настоятельно рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Устанавливать их нужно в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. При необходимости дальнейшего расширения объёма лучше всего докупать точно такую же модель для максимальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, что существенно снижает реальную скорость работы памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой обязательно проверьте, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Для сборки нового ПК с расчётом на будущее лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей, а для простого увеличения объёма в существующей системе DDR5 этот модуль станет экономичным вариантом, если вы сможете найти в продаже вторую такую же планку.