Память оперативная DDR4 Apacer 16GB PC-21300 (AU16GGB26CRBBGH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer 16GB PC-21300 (AU16GGB26CRBBGH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 оптимален для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для бюджетной сборки системы, нацеленной на повседневную многозадачность. Его объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, нетребовательными играми и легкими творческими приложениями. В то же время, для современных ААА-игр на высоких настройках или профессионального монтажа видео этот модуль в одиночном исполнении может стать лишь стартовым решением, так как для подобных задач предпочтительнее комплекты из двух планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, что означает четвёртое поколение технологии Double Data Rate. Этот тип ОЗУ используется в большинстве современных настольных ПК и ноутбуков, выпущенных в последние годы, и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где требуется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства пользовательских задач. Заявленная частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для базовых сценариев использования. В реальной работе такая частота обеспечит отзывчивость системы в повседневных приложениях, но для игр или операций с большими массивами данных прирост от более высокочастотных комплектов DDR4 (от 3200 МГц и выше) будет заметнее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначаемые как CL19 при данной частоте, характеризуют её латентность. Чем ниже тайминги, тем быстрее память откликается на запросы процессора. Сочетание частоты 2666 МГц и таймингов CL19 является стандартным для базовых модулей и обеспечивает стабильную работу. Данная модель, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, судя по обозначению, не имеет предустановленных профилей разгона XMP, что означает её работу на заявленной частоте только в том случае, если её поддерживают процессор и материнская плата по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно помнить, что его максимальная частота 2666 МГц является стандартной для многих процессоров, особенно для младших и средних линеек Intel Core (без индекса "K") и базовых моделей AMD. Для работы на этой частоте на платформах AMD Ryzen может потребоваться активация профиля D.O.C.P. (эквивалент XMP) в BIOS, если плата не выставляет этот параметр автоматически. Обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это преимущество для компактных сборок или систем, где высокие башенные кулеры процессора могут физически конфликтовать с планками памяти. Отсутствие радиатора для работы на частоте 2666 МГц и стандартном напряжении не является проблемой, так как тепловыделение будет минимальным. Подсветка RGB также отсутствует, что делает память практичным и недорогим выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, что ограничивает её пропускную способность. Для значительного повышения производительности в играх и ресурсоёмких приложениях рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. При дальнейшем расширении старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает общую производительность системы в задачах, чувствительных к скорости памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объемом 16 ГБ в одном слоте. Данная память - отличный бюджетный выбор для апгрейда старого ПК на DDR4 или для сборки неигровой системы, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Геймерам и энтузиастам для раскрытия потенциала современных процессоров стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 оптимален для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для бюджетной сборки системы, нацеленной на повседневную многозадачность. Его объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, нетребовательными играми и легкими творческими приложениями. В то же время, для современных ААА-игр на высоких настройках или профессионального монтажа видео этот модуль в одиночном исполнении может стать лишь стартовым решением, так как для подобных задач предпочтительнее комплекты из двух планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, что означает четвёртое поколение технологии Double Data Rate. Этот тип ОЗУ используется в большинстве современных настольных ПК и ноутбуков, выпущенных в последние годы, и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где требуется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства пользовательских задач. Заявленная частота 2666 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для базовых сценариев использования. В реальной работе такая частота обеспечит отзывчивость системы в повседневных приложениях, но для игр или операций с большими массивами данных прирост от более высокочастотных комплектов DDR4 (от 3200 МГц и выше) будет заметнее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначаемые как CL19 при данной частоте, характеризуют её латентность. Чем ниже тайминги, тем быстрее память откликается на запросы процессора. Сочетание частоты 2666 МГц и таймингов CL19 является стандартным для базовых модулей и обеспечивает стабильную работу. Данная модель, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, судя по обозначению, не имеет предустановленных профилей разгона XMP, что означает её работу на заявленной частоте только в том случае, если её поддерживают процессор и материнская плата по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно помнить, что его максимальная частота 2666 МГц является стандартной для многих процессоров, особенно для младших и средних линеек Intel Core (без индекса "K") и базовых моделей AMD. Для работы на этой частоте на платформах AMD Ryzen может потребоваться активация профиля D.O.C.P. (эквивалент XMP) в BIOS, если плата не выставляет этот параметр автоматически. Обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это преимущество для компактных сборок или систем, где высокие башенные кулеры процессора могут физически конфликтовать с планками памяти. Отсутствие радиатора для работы на частоте 2666 МГц и стандартном напряжении не является проблемой, так как тепловыделение будет минимальным. Подсветка RGB также отсутствует, что делает память практичным и недорогим выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, что ограничивает её пропускную способность. Для значительного повышения производительности в играх и ресурсоёмких приложениях рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. При дальнейшем расширении старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает общую производительность системы в задачах, чувствительных к скорости памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объемом 16 ГБ в одном слоте. Данная память - отличный бюджетный выбор для апгрейда старого ПК на DDR4 или для сборки неигровой системы, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Геймерам и энтузиастам для раскрытия потенциала современных процессоров стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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