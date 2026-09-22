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Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка

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Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 1
Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 2
Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 3
Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 4
Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 5
Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 5
  • Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715360
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Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copernicus Crater, I'm Lost, Chocolate and Mint, Summer War, Lomo, Damaged, Letting Go, Go Back, Hoya Paranoia, Ghoulish, Ghost World, The Thirteen
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Copernicus Crater, I'm Lost, Chocolate and Mint, Summer War, Lomo, Damaged, Letting Go, Go Back, Hoya Paranoia, Ghoulish, Ghost World, The Thirteen



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Copernicus Crater, I'm Lost, Chocolate and Mint, Summer War, Lomo, Damaged, Letting Go, Go Back, Hoya Paranoia, Ghoulish, Ghost World, The Thirteen
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Copernicus Crater, I'm Lost, Chocolate and Mint, Summer War, Lomo, Damaged, Letting Go, Go Back, Hoya Paranoia, Ghoulish, Ghost World, The Thirteen


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - Duster (coloured) (0825764130233) виниловая пластинка - стоимость товара 4000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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