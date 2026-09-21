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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U

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Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
42
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 850 руб.  8 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714339
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Характеристики

Бренд
Ballu
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
42
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
27x48x29
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х33х33
Вес, кг.
6.7

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U

Для удобства размещения устройства предусмотрено 2 варианта подвода воды: верхний и нижний. Это позволяет установить водонагреватель там, где это необходимо: в шкафу под раковиной или над мойкой. Классический дизайн устройства органично впишется в любой интерьер, не нарушая стиль пространства.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U




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Характеристики
Бренд
Ballu
Защитный анод
Да
Особенности
питание от стандартной розетки
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Нидерланды
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
42
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
27x48x29
Страна производитель
Россия
Описание
Для удобства размещения устройства предусмотрено 2 варианта подвода воды: верхний и нижний. Это позволяет установить водонагреватель там, где это необходимо: в шкафу под раковиной или над мойкой. Классический дизайн устройства органично впишется в любой интерьер, не нарушая стиль пространства.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 15 Omnium Uni U - стоимость товара 5850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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