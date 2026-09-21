Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Разъемы на устройстве
USB Type-C
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713990
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Разъемы на устройстве
USB Type-C
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
210

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531)

Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531)

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Разъемы на устройстве
USB Type-C
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Ugreen X513 Gray (55531) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...