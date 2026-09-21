Top.Mail.Ru
Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
HDMI (m)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713981
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
HDMI (m)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
160

Описание товара Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842)

Кабель DisplayPort (M) - HDMI (M) от UGREEN - это надежный и качественный кабель, который позволяет передавать аудио- и видеосигналы с устройства с портом DisplayPort на устройство с портом HDMI. С его помощью можно подключить ноутбук, компьютер, монитор, проектор или другое устройство с портом DisplayPort к телевизору, монитору или проектору с портом HDMI.

Отзывы о товаре Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
HDMI (m)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель DisplayPort (M) - HDMI (M) от UGREEN - это надежный и качественный кабель, который позволяет передавать аудио- и видеосигналы с устройства с портом DisplayPort на устройство с портом HDMI. С его помощью можно подключить ноутбук, компьютер, монитор, проектор или другое устройство с портом DisplayPort к телевизору, монитору или проектору с портом HDMI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen DP125 2м Black (35842) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...