Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный держатель
Высота, см
21.2
Особенности
магнитный
Цвет
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х2
Вес, г.
205
Описание товара Держатель для смартфона Baseus C02 Cluster Black (SUCC000201)
Чтобы автомобильное крепление на приборную панель не загромождало ваш автомобиль, компания Baseus разработали продукт, который будет достаточно маленьким и незаметным, чтобы ваш телефон выглядел так же потрясающе, как он «парит» в воздухе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный держатель
Высота, см
21.2
Особенности
магнитный
Цвет
черный
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Чтобы автомобильное крепление на приборную панель не загромождало ваш автомобиль, компания Baseus разработали продукт, который будет достаточно маленьким и незаметным, чтобы ваш телефон выглядел так же потрясающе, как он «парит» в воздухе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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