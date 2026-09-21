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Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302)

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Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 1
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 2
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 3
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 4
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 5
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 6
Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 1
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 2
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 3
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 4
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 5
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 6
  • Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713918
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
85

Описание товара Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302)

Кабель Baseus Coolplay – это высококачественный кабель, предназначенный для быстрой зарядки и передачи данных. Универсальный кабель, совместимый с большинством устройств с поддержкой USB Type-C. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с, что позволяет быстро передавать музыку, фотографии, видео и документы.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Coolplay – это высококачественный кабель, предназначенный для быстрой зарядки и передачи данных. Универсальный кабель, совместимый с большинством устройств с поддержкой USB Type-C. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с, что позволяет быстро передавать музыку, фотографии, видео и документы.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus CoolPlay 100W 2м White (CAKW000302) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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