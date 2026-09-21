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Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка

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Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 1
Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 2
Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 3
Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 4
Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 1
  • Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 2
  • Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 3
  • Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 4
  • Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712322
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810166861533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WIERSZALIN I / ВЕРШАЛИН I, WIERSZALIN II / ВЕРШАЛИН II, WIERSZALIN III / ВЕРШАЛИН III, WIERSZALIN IV / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN V / ВЕРШАЛИН V, WIERSZALIN VI / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN VII / ВЕРШАЛИН VII, WIERSZALIN VIII / ВЕРШАЛИН VIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка

Спустя пять лет после выхода альбома Hospodi польские иконы блэк-метала PATRIARKH (бывшие Batushka) возвращаются с новым концептуальным альбомом ПРОРОК ИЛИЯ.

Отзывы о товаре Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810166861533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WIERSZALIN I / ВЕРШАЛИН I, WIERSZALIN II / ВЕРШАЛИН II, WIERSZALIN III / ВЕРШАЛИН III, WIERSZALIN IV / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN V / ВЕРШАЛИН V, WIERSZALIN VI / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN VII / ВЕРШАЛИН VII, WIERSZALIN VIII / ВЕРШАЛИН VIII
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Спустя пять лет после выхода альбома Hospodi польские иконы блэк-метала PATRIARKH (бывшие Batushka) возвращаются с новым концептуальным альбомом ПРОРОК ИЛИЯ.
Самовывоз
Доставка
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