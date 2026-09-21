Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712322
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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810166861533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WIERSZALIN I / ВЕРШАЛИН I, WIERSZALIN II / ВЕРШАЛИН II, WIERSZALIN III / ВЕРШАЛИН III, WIERSZALIN IV / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN V / ВЕРШАЛИН V, WIERSZALIN VI / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN VII / ВЕРШАЛИН VII, WIERSZALIN VIII / ВЕРШАЛИН VIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка
Спустя пять лет после выхода альбома Hospodi польские иконы блэк-метала PATRIARKH (бывшие Batushka) возвращаются с новым концептуальным альбомом ПРОРОК ИЛИЯ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810166861533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patriarkh
Альбом (сингл)
Prorok Ilja
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WIERSZALIN I / ВЕРШАЛИН I, WIERSZALIN II / ВЕРШАЛИН II, WIERSZALIN III / ВЕРШАЛИН III, WIERSZALIN IV / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN V / ВЕРШАЛИН V, WIERSZALIN VI / ВЕРШАЛИН VI, WIERSZALIN VII / ВЕРШАЛИН VII, WIERSZALIN VIII / ВЕРШАЛИН VIII
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Спустя пять лет после выхода альбома Hospodi польские иконы блэк-метала PATRIARKH (бывшие Batushka) возвращаются с новым концептуальным альбомом ПРОРОК ИЛИЯ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Patriarkh - Prorok Ilja (0810166861533) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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