Top.Mail.Ru
Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Сплин
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Сплин
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Весь этот бред, Орбит без сахара, Топай!, Линия жизни, Остаёмся зимовать, Пил-курил, Храм, Дочь самурая, Феллини, Новые люди, Моё сердце, Чудак, Танцуй!, Романс, Мы сидели и курили, Гандбол, Бонни и Клайд, Пластмассовая жизнь, Выхода нет
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка

В серийный «бэст» вошли как знаковые хиты группы, так и записи раннего периода творчества коллектива. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Сплин
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Весь этот бред, Орбит без сахара, Топай!, Линия жизни, Остаёмся зимовать, Пил-курил, Храм, Дочь самурая, Феллини, Новые люди, Моё сердце, Чудак, Танцуй!, Романс, Мы сидели и курили, Гандбол, Бонни и Клайд, Пластмассовая жизнь, Выхода нет
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
В серийный «бэст» вошли как знаковые хиты группы, так и записи раннего периода творчества коллектива. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Легенды Русского Рока - Сплин (Blue) (4640001406539) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...