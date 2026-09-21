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Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка

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Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 1
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 2
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 3
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 4
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 5
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 1
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 2
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 3
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 4
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 5
  • Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711968
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Характеристики

Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297820873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Awake, Montana, L, Dye, See, Apogee, Spectre, Plains
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка

Скотт Хансен возвращается со своим вторым альбомом «Awake» под псевдонимом TYCHO. Многогранный артист (фотограф, графический дизайнер, композитор и известный блогер) представляет долгожданное продолжение «Dive», своего превосходного дебютного альбома, выпущенного на лейбле GHOSTLY INTERNATIONAL. TYCHO теперь трио, и «Awake» переносит его музыку от эмбиента до пост-рока, сохраняя при этом великолепные фактуры, уже слышанные на «Dive». Это альбом, посвященный TYCHO. Ключевые треки: Awake, Dye, Apogee, Plains.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297820873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Awake, Montana, L, Dye, See, Apogee, Spectre, Plains
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Скотт Хансен возвращается со своим вторым альбомом «Awake» под псевдонимом TYCHO. Многогранный артист (фотограф, графический дизайнер, композитор и известный блогер) представляет долгожданное продолжение «Dive», своего превосходного дебютного альбома, выпущенного на лейбле GHOSTLY INTERNATIONAL. TYCHO теперь трио, и «Awake» переносит его музыку от эмбиента до пост-рока, сохраняя при этом великолепные фактуры, уже слышанные на «Dive». Это альбом, посвященный TYCHO. Ключевые треки: Awake, Dye, Apogee, Plains.


Теги товара: Limited Edition
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