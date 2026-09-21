Снегоуборщик электрический Deko ST402-6
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST402-6
Снегоуборочная техника Deko – это надежное и эффективное решение для уборки снега на приусадебном участке или около дома. Модель оснащена электрическим двигателем, что обеспечивает простоту в использовании и минимальное техническое обслуживание. Ширина машины составляет 50 см, а высота – 31 см, что делает ее компактной и удобной для маневрирования даже в узких пространствах. Несмотря на свой небольшой вес в 11,75 кг, снегоуборщик Deko демонстрирует высокую производительность. Благодаря ширине захвата в 430 мм и высоте захвата в 200 мм, устройство эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Хотя модель не является самоходной, она обладает электростартером для легкого запуска в любых погодных условиях. Снегоуборщик оснащен фарой, что позволяет работать в темное время суток, увеличивая безопасность и удобство пользования. Бренд Deko, родом из Китая, славится своей надежной и продуманной техникой, что делает эту модель отличным выбором для домашних хозяйств, которые ценят комфорт и практичность.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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