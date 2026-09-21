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Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Deko ST402-6

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Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
43
Высота захвата, см
20
Дальность выброса снега
7
Электростартер
да
Фары
Да
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710497
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
43
Высота захвата, см
20
Дальность выброса снега
7
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х50х31
Вес, кг.
12

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST402-6

Снегоуборочная техника Deko – это надежное и эффективное решение для уборки снега на приусадебном участке или около дома. Модель оснащена электрическим двигателем, что обеспечивает простоту в использовании и минимальное техническое обслуживание. Ширина машины составляет 50 см, а высота – 31 см, что делает ее компактной и удобной для маневрирования даже в узких пространствах. Несмотря на свой небольшой вес в 11,75 кг, снегоуборщик Deko демонстрирует высокую производительность. Благодаря ширине захвата в 430 мм и высоте захвата в 200 мм, устройство эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Хотя модель не является самоходной, она обладает электростартером для легкого запуска в любых погодных условиях. Снегоуборщик оснащен фарой, что позволяет работать в темное время суток, увеличивая безопасность и удобство пользования. Бренд Deko, родом из Китая, славится своей надежной и продуманной техникой, что делает эту модель отличным выбором для домашних хозяйств, которые ценят комфорт и практичность.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST402-6




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
43
Высота захвата, см
20
Дальность выброса снега
7
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko – это надежное и эффективное решение для уборки снега на приусадебном участке или около дома. Модель оснащена электрическим двигателем, что обеспечивает простоту в использовании и минимальное техническое обслуживание. Ширина машины составляет 50 см, а высота – 31 см, что делает ее компактной и удобной для маневрирования даже в узких пространствах. Несмотря на свой небольшой вес в 11,75 кг, снегоуборщик Deko демонстрирует высокую производительность. Благодаря ширине захвата в 430 мм и высоте захвата в 200 мм, устройство эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Хотя модель не является самоходной, она обладает электростартером для легкого запуска в любых погодных условиях. Снегоуборщик оснащен фарой, что позволяет работать в темное время суток, увеличивая безопасность и удобство пользования. Бренд Deko, родом из Китая, славится своей надежной и продуманной техникой, что делает эту модель отличным выбором для домашних хозяйств, которые ценят комфорт и практичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Deko ST402-6 - стоимость товара 29700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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