Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторезы
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709349
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для живой изгороди
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.25х0.23
Вес, кг.
3.7
Описание товара Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 (06008C0501)
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 06008C0501 оптимально подходит для малошумной обработки высоких изгородей. Энергосберегающий двигатель мощностью 480 Вт в звукоизолирующей оболочке ProSilence 91 дБ отличается высокой производительностью при сниженном энергопотреблении и уровнем шума на 80 % ниже ведущих кусторезов Bosch. Полотна длиной 50 см с алмазной шлифовкой и лазерной заточкой легко, быстро и эффективно режут ветви толщиной до 26 мм. Этот кусторез оптимально подходит для обрезки живых изгородей из хвойников, лавра, английского тиса, бука, падуба, граба, лейландии и калины.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторезы
Назначение
для живой изгороди
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
двусторонний
Габариты инструмента
104
Длина лезвия, мм
500
Страна производитель
Китай
Кусторез Bosch UniversalHedgeCut 50 06008C0501 оптимально подходит для малошумной обработки высоких изгородей. Энергосберегающий двигатель мощностью 480 Вт в звукоизолирующей оболочке ProSilence 91 дБ отличается высокой производительностью при сниженном энергопотреблении и уровнем шума на 80 % ниже ведущих кусторезов Bosch. Полотна длиной 50 см с алмазной шлифовкой и лазерной заточкой легко, быстро и эффективно режут ветви толщиной до 26 мм. Этот кусторез оптимально подходит для обрезки живых изгородей из хвойников, лавра, английского тиса, бука, падуба, граба, лейландии и калины.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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