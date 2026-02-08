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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black

28 Отзывы
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 210 руб.  20 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708324
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black

Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анжела З.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой смартфон, взяли модель поновее. Защитное стекло уже наклеено, чехол в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Оксана З.

Достоинства:


Комментарий:
получили телефон быстро, перенесли данные без проблем со старого телефона, яркость хорошая, звук громкий, камера нам понравилась, снимает чётко ярко, сам телефон тонкий лёгкий, очень удобно держать в руке, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно забрал, данный смартфон, все довольно прекрасно, и не каких проблем не имеется , рад данному приобреиению
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Покупал ребенку, вроде не жалуется, пользуется уже какой день
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришёл телефон быстро без упаковки просто в целлофане.комплектация полная.пока не включали покупала на подарок просто визуально посмотрела тонкий приятный в руке телефон чехол красивый
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон. Посылка пришла в целости и сохранности, причём очень быстро.Спасибо огромное
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон доставили раньше на неделю. Упаковка целая. Телефон хороший!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше, хорошо упаковано, покупали дочери, понравился. пока не со всеми настройками разобралась, но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик ,только вместо заявленного 45 ватной быстрой зарядки.Телефон заряжался не меньше 3 часов,что то тут не сротаеться
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл вовремя, упаковано отлично. все работает, качает быстро. посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный,все целое,пока все работаетДарила супругу на день рождение....Спасибо большое продавцу и доставке!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон нормальный, но иногда подлагивает. А в остальном всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший но советую версию tecno spark 40 pro+ а так в целом все хорошо работает всем советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
телефон классный ,мне эта фирма нравится ,сама ей пользуюсь,довольна очень ,фото снимала на маленьком заряде без вспышки,очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
владимир а.

Достоинства:


Комментарий:
смартфон техно парк 40 про ,отличные характеристики,отличная камера,всем рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. взял маме, но и сам бы с таким ходил, даже не ожидал если честно, что он мне так понравится. экран так вообще порадовал да еще и за такие небольшие деньги. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось ! телефон яркий , шустрый ! то , что надо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги можно и получше найти телефон в плане батареи, а в принципе все работает пока не глючит
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетник за адекватные деньги. Отец доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
не плохой телефончик, шустрый летает, пока работает два денька, доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за товар и упаковку !!! Пришёл смартфон в целости и сохранности !!! Рекомендую данный товар и продавца !!! Пока не проверял , позже отпишусь !!! Работает , проблем нет !!!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Кирилл Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант как телефон для родителей или ребёнку в школу.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, за свои деньги вообще супер Быстрый, не тупит, видео и игры на ура
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Ярослав Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо запаковано. телефоном доволен можно играть во многие игры. в телефоне встроены функции ии улучшающие те или иные функции телефона так еще более новых функций которые я не видел в других телефонах . так же в м
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо. товар соответствует описанию. получил то, что планировал получить.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон за такую цену, конкурентов просто нет
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке.Настроила его быстро,работает замечательно.Всё просто супер.Рекомендую продавца.Спасибо большое продавцу за такой товар.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анжела З.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой смартфон, взяли модель поновее. Защитное стекло уже наклеено, чехол в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Оксана З.

Достоинства:


Комментарий:
получили телефон быстро, перенесли данные без проблем со старого телефона, яркость хорошая, звук громкий, камера нам понравилась, снимает чётко ярко, сам телефон тонкий лёгкий, очень удобно держать в руке, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно забрал, данный смартфон, все довольно прекрасно, и не каких проблем не имеется , рад данному приобреиению
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Покупал ребенку, вроде не жалуется, пользуется уже какой день
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришёл телефон быстро без упаковки просто в целлофане.комплектация полная.пока не включали покупала на подарок просто визуально посмотрела тонкий приятный в руке телефон чехол красивый
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон. Посылка пришла в целости и сохранности, причём очень быстро.Спасибо огромное
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон доставили раньше на неделю. Упаковка целая. Телефон хороший!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше, хорошо упаковано, покупали дочери, понравился. пока не со всеми настройками разобралась, но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик ,только вместо заявленного 45 ватной быстрой зарядки.Телефон заряжался не меньше 3 часов,что то тут не сротаеться
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл вовремя, упаковано отлично. все работает, качает быстро. посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный,все целое,пока все работаетДарила супругу на день рождение....Спасибо большое продавцу и доставке!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон нормальный, но иногда подлагивает. А в остальном всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший но советую версию tecno spark 40 pro+ а так в целом все хорошо работает всем советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
телефон классный ,мне эта фирма нравится ,сама ей пользуюсь,довольна очень ,фото снимала на маленьком заряде без вспышки,очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
владимир а.

Достоинства:


Комментарий:
смартфон техно парк 40 про ,отличные характеристики,отличная камера,всем рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. взял маме, но и сам бы с таким ходил, даже не ожидал если честно, что он мне так понравится. экран так вообще порадовал да еще и за такие небольшие деньги. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось ! телефон яркий , шустрый ! то , что надо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги можно и получше найти телефон в плане батареи, а в принципе все работает пока не глючит
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетник за адекватные деньги. Отец доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
не плохой телефончик, шустрый летает, пока работает два денька, доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за товар и упаковку !!! Пришёл смартфон в целости и сохранности !!! Рекомендую данный товар и продавца !!! Пока не проверял , позже отпишусь !!! Работает , проблем нет !!!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Кирилл Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант как телефон для родителей или ребёнку в школу.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, за свои деньги вообще супер Быстрый, не тупит, видео и игры на ура
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Ярослав Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо запаковано. телефоном доволен можно играть во многие игры. в телефоне встроены функции ии улучшающие те или иные функции телефона так еще более новых функций которые я не видел в других телефонах . так же в м
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо. товар соответствует описанию. получил то, что планировал получить.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон за такую цену, конкурентов просто нет
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл в заводской упаковке.Настроила его быстро,работает замечательно.Всё просто супер.Рекомендую продавца.Спасибо большое продавцу за такой товар.


Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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