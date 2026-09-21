Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/128Gb Blue
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
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