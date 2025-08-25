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Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White

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Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 3
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 4
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 8
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 10
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 11
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 12
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 13
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 17
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 18
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 19
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 20
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 21
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 22
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 23
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 24
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 25
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 26
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 27
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 28
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 29
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 30
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 31
Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G91
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 18
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  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 29
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 30
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 31
  • Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
12 460 руб.  19 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708320
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G91
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
615
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White

Tecno SPARK 40 — надежный смартфон со сбалансированными характеристиками для ценителей стильного дизайна. Смартфон оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G91, который легко справляется с повседневными задачами. Tecno SPARK 40 представлен в конфигурации памяти 256 Гб + 8 Гб, что позволяет хранить все важные файлы и данные. Дополнительно, смартфон имеет слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Аккумулятор 5200 мАч выдерживает целый день работы во время интернет-сёрфинга, просмотра видео, звонков и даже нетребовательного гейминга. Быстрая зарядка 45 Вт экономит время на пополнение энергии смартфона. Tecno SPARK 40 оснащён 6.67” HD+ IPS-дисплеем с яркими естественными цветами. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку контента, а дискретизация касания 240 Гц — быструю отзывчивость даже мокрыми пальцами. Двойные стереодинамики и возможность подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4, и проводных — через mini Jack 3.5 мм погружают в просматриваемый контент благодаря объёмному звучанию DTS. Модель поддерживает фирменный искусственный интеллект TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Смартфон обладает хорошей эргономикой, имеет скруглённые углы, поэтому удобно лежит в руке и им удобно пользоваться одной рукой. Благодаря высокопрочной конструкции корпуса, Tecno SPARK 40 выдержит падения с высоты до 1.5 м. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой IP64.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 8/256Gb White

Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G91
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
615
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Tecno SPARK 40 — надежный смартфон со сбалансированными характеристиками для ценителей стильного дизайна. Смартфон оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G91, который легко справляется с повседневными задачами. Tecno SPARK 40 представлен в конфигурации памяти 256 Гб + 8 Гб, что позволяет хранить все важные файлы и данные. Дополнительно, смартфон имеет слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Аккумулятор 5200 мАч выдерживает целый день работы во время интернет-сёрфинга, просмотра видео, звонков и даже нетребовательного гейминга. Быстрая зарядка 45 Вт экономит время на пополнение энергии смартфона. Tecno SPARK 40 оснащён 6.67” HD+ IPS-дисплеем с яркими естественными цветами. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку контента, а дискретизация касания 240 Гц — быструю отзывчивость даже мокрыми пальцами. Двойные стереодинамики и возможность подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4, и проводных — через mini Jack 3.5 мм погружают в просматриваемый контент благодаря объёмному звучанию DTS. Модель поддерживает фирменный искусственный интеллект TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Смартфон обладает хорошей эргономикой, имеет скруглённые углы, поэтому удобно лежит в руке и им удобно пользоваться одной рукой. Благодаря высокопрочной конструкции корпуса, Tecno SPARK 40 выдержит падения с высоты до 1.5 м. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой IP64.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)


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