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B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка

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B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 1
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 2
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 3
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 4
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 1
  • B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 2
  • B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 3
  • B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 4
  • B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039003853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. Why Do Things Happen To Me A2. Ruby Lee A3. When My Heart Beats Like A Hammer A4. Past Day A5. Boogie Woogie Woman A6. Early In The Morning B1. I Want To Get Married B2. That Ain?t The Way To Do It B3. Troubles, Troubles, Troubles B4. Don?t You Want A Man Like Me B5. You Know I Go For You B6. What Can I Do B7. Sweet Little Angel B8. You Know I Love You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка

B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка

Отзывы о товаре B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039003853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
B.B. King - Blues
Альбом (сингл)
BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. Why Do Things Happen To Me A2. Ruby Lee A3. When My Heart Beats Like A Hammer A4. Past Day A5. Boogie Woogie Woman A6. Early In The Morning B1. I Want To Get Married B2. That Ain?t The Way To Do It B3. Troubles, Troubles, Troubles B4. Don?t You Want A Man Like Me B5. You Know I Go For You B6. What Can I Do B7. Sweet Little Angel B8. You Know I Love You
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


B.B. King - Blues (8719039003853) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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