Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707991
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624840183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Believe, If I Could Turn Back Time, Walking In Memphis, Song For The Lonely, Strong Enough, The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss), SOS, I Found Someone, Save Up All Your Tears, One By One, After All, Heart Of Stone, The Way Of Love, I Hope You Find It, Take Me Home, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Woman's World, Gypsys, Tramps & Thieves, Dark Lady, You Haven't Seen The Last Of Me, DJ Play A Christmas Song
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка
Сборник лучших хитов Чера, выпущенный в формате двойного винила. Этот альбом включает в себя самые известные песни певицы, охватывающие её карьеру с 1960-х годов до 2000-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624840183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Believe, If I Could Turn Back Time, Walking In Memphis, Song For The Lonely, Strong Enough, The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss), SOS, I Found Someone, Save Up All Your Tears, One By One, After All, Heart Of Stone, The Way Of Love, I Hope You Find It, Take Me Home, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Woman's World, Gypsys, Tramps & Thieves, Dark Lady, You Haven't Seen The Last Of Me, DJ Play A Christmas Song
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник лучших хитов Чера, выпущенный в формате двойного винила. Этот альбом включает в себя самые известные песни певицы, охватывающие её карьеру с 1960-х годов до 2000-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Cher - Forever (coloured) (0093624840183) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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