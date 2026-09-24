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Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка

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Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 1
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 2
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 3
Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 1
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 2
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 3
  • Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732545046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cast No Shadow, Now That Ive Found You, Alright Now, Sad Song, Me, Once, Meadow, Once - Demo
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка

Альбом, в котором Лиам Галлахер, известный как фронтмен группы Oasis и сольный артист, представляет свои песни в акустическом формате. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и каверы на известные треки.

Отзывы о товаре Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732545046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Acoustic Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cast No Shadow, Now That Ive Found You, Alright Now, Sad Song, Me, Once, Meadow, Once - Demo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, в котором Лиам Галлахер, известный как фронтмен группы Oasis и сольный артист, представляет свои песни в акустическом формате. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и каверы на известные треки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liam Gallagher - Acoustic Sessions (coloured) (5021732545046) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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