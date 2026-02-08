Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black
Смартфон TECNO POVA 7 Neo — это стильное и мощное устройство, которое станет вашим надежным спутником в повседневной жизни. С ярким 6.8-дюймовым экраном с разрешением 2460x1080 вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, игр и веб-страниц в высоком качестве. Мощный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу всех приложений и игр, а 128 Гб встроенной памяти дадут вам достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и файлов. Основная камера на 50 Мп позволит запечатлеть яркие моменты вашей жизни в потрясающем качестве. Смартфон работает на актуальной операционной системе Android 14, которая обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс. TECNO POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный, производительный и доступный смартфон.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитHonor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат,пришёл в заводской упаковке,всё работает стильный дизайн,за такую цену достойный товар
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, батарею держит 2-3 дня, если постоянно не сидеть в телефоне, грузит быстро ни как на моём старом думает долго, продовца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает, настройка лёгкая, зарядку держит отлично, рекомендую, спасибо продавцу, и производителю
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер, два года назад покупал техно повар 3 ни каких нареканий решил взять 7 два месяца уже я очень доволен спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. не смотря на то, что в нём очень ёмкая батарея он достаточно лёгкий. камера высокого качества. снимки получаются очень хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Про техно отдельный опыт , брали 4 года назад первый раз телефон этой фирмы остались очень довольны , купила в этом месяце 3 телефона в подарок спасибо техно за качество , камерой не пользуемся , для игр прям самое то , детям
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца, телефон шустрый нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший недорогой телефон, хорошо держит заряд, сильно не нагревается, в комплекте классный чехол и защитное стекло, есть nfc для оплаты телефоном
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат,есть 6 neo у меня,так этот круче,отличные фото,шустро работает!Был запечатан в заводскую пленку,быстрая доставка!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон: картинка плавная, ПЗУ и ОЗУ много.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик!летает,все прекрасно упаковано,звук хороший,камера не уступает маркам других смартфонов
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон брал жене в подарок у самого этой же фирмы все Супер продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая на вид всё отлично,комплектация всё как в описании, ещё не пользуюсь,подарок
Достоинства:
Комментарий:
Люблю Тecno, у меня уже второй телефон! Все устраивает!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. На первый взгляд всё хорошо, но позднее дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, работает быстро, камера супер! Чехол и зарядка в комплекте Цвет красивый!
Достоинства:
Комментарий:
купили маме (60+) быстрый шустрый не кажется тяжелым заряжается чуть медленнее машины на заправке.
Достоинства:
Комментарий:
купила телефон для дочери студентки, она учится в другом регионе, товар пришёл на следующий день это очень удобно потому что её старый телефон сломался... новый телефон дочери понравился, очень довольна! батарея держит долго заряд, заряжается быстро, камера отличная, благодарю продавца за отличный товар и быструю доставку! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, пришел за один день работает быстро, в комплекте все имеется, в подарок положили чехол! спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл быстро. Чехол и плёнка защитная в комплекте. Аккумулятор супер. 7000мач.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, пришел вовремя не лагает не виснет все просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Все , что нужно , в телефоне есть Все что нужно есть в телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, очень нравится. замечательное качество съёмки фото и видео, шустро справляется с программами по монтажу видео. Большая емкость аккумулятора не может не радовать-зарядки хватает надолго при активном использовании, в отличии от предыдущего телефона. Заряжается очень быстро. Большой объём памяти +. Быстрая доставка, отличная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за эти деньги, довольна абсолютно всем! Заряд держит 2 дня, в режиме активного использования: прослушивания музыки, просмотр фильмов, соцсетей,простые игры типа шахмат. Динамик громкий, камера хорошая, экран не бледный как некоторые пишут, просто телефон сам подстраивается под освещение и порой бывает тусклым, но это можно отрегулировать! Единственное \"но\" это плохой контакт с беспроводными наушниками, постоянно отключаются, либо ставит трек на паузу! В целом товар рекомендую. Прикладываю фото сделанные данным смартфоном.
Достоинства:
Комментарий:
в общем, телефон неплохой, достаточно шустрый, фото получаются чёткие, видео тоже достаточно чёткое
Достоинства:
Комментарий:
брал жене, она не особо требовательна к телефонам, но вроде довольна. батарея держит прилично времени, заряжает раз в два дня, хотя постоянно что-то читает в интернете. очень довольна встроенным ИИ, который удаляет фон
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шустрый смартфон. Качество фото и видео лично меня устраивает. На прикосновения реагирует сразу. Комплектация как в описании. Покупкой очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. Памяти много. работает шустро, не зависает. главное: емкий аккумулятор, который хорошо держит заряд, садится не быстро, заряжается быстро. Яркость, цвета, чёткость на высоте, нареканий нет. игры тянет хорошо. Советую! тем более за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. шустрый. лёгкий. удобно в руках держать. ребёнок доволен. себе бы тоже такой взяла)
Достоинства:
Комментарий:
Прозрачный чехол, скрепка, зарядное, плёнка на экране. Заряд держит несколько (2-3) дней при активном использовании. Заряжается с нуля до 100% примерно за 30-40 минут. Привыкла быстро, значит хорошая Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел в запечатанной коробке. Комплектация полная. Шустрый телефон. Экран яркий, с хорошим качеством изображения. Удобно держать в руке. Хорошее качество съемки и фото, и видео. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился телефон.стильный внешний вид,комплектация включает стекло на экране и чехол,работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, полностью оправдал мои ожидания. качество камеры и видео хорошие. камера немного искажает цветопередачу, возможно нужно показаться в настройках.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Всё работает. Загрузились все нужные приложения. Красивый цвет телефона. До этого был телефон тоже из серии Теcno, служил 5 лет, но потребовался больший объём памяти, а так телефон ещё в рабочем состоянии, хотя не один раз падал, попадал в воду, надеюсь на такую же хорошую работу нового телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телефон, работает вполне хорошо,за свои деньги норм
Достоинства:
Комментарий:
в общем и целом хороший смартфон. камера хорошая. к интерфейсу привыкаю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,быстрый,удобный. Спасибо производителю и продавцу рекомендую
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат,пришёл в заводской упаковке,всё работает стильный дизайн,за такую цену достойный товар
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, батарею держит 2-3 дня, если постоянно не сидеть в телефоне, грузит быстро ни как на моём старом думает долго, продовца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает, настройка лёгкая, зарядку держит отлично, рекомендую, спасибо продавцу, и производителю
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер, два года назад покупал техно повар 3 ни каких нареканий решил взять 7 два месяца уже я очень доволен спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. не смотря на то, что в нём очень ёмкая батарея он достаточно лёгкий. камера высокого качества. снимки получаются очень хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Про техно отдельный опыт , брали 4 года назад первый раз телефон этой фирмы остались очень довольны , купила в этом месяце 3 телефона в подарок спасибо техно за качество , камерой не пользуемся , для игр прям самое то , детям
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца, телефон шустрый нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший недорогой телефон, хорошо держит заряд, сильно не нагревается, в комплекте классный чехол и защитное стекло, есть nfc для оплаты телефоном
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат,есть 6 neo у меня,так этот круче,отличные фото,шустро работает!Был запечатан в заводскую пленку,быстрая доставка!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон: картинка плавная, ПЗУ и ОЗУ много.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик!летает,все прекрасно упаковано,звук хороший,камера не уступает маркам других смартфонов
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон брал жене в подарок у самого этой же фирмы все Супер продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая на вид всё отлично,комплектация всё как в описании, ещё не пользуюсь,подарок
Достоинства:
Комментарий:
Люблю Тecno, у меня уже второй телефон! Все устраивает!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. На первый взгляд всё хорошо, но позднее дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, работает быстро, камера супер! Чехол и зарядка в комплекте Цвет красивый!
Достоинства:
Комментарий:
купили маме (60+) быстрый шустрый не кажется тяжелым заряжается чуть медленнее машины на заправке.
Достоинства:
Комментарий:
купила телефон для дочери студентки, она учится в другом регионе, товар пришёл на следующий день это очень удобно потому что её старый телефон сломался... новый телефон дочери понравился, очень довольна! батарея держит долго заряд, заряжается быстро, камера отличная, благодарю продавца за отличный товар и быструю доставку! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, пришел за один день работает быстро, в комплекте все имеется, в подарок положили чехол! спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл быстро. Чехол и плёнка защитная в комплекте. Аккумулятор супер. 7000мач.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, пришел вовремя не лагает не виснет все просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Все , что нужно , в телефоне есть Все что нужно есть в телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, очень нравится. замечательное качество съёмки фото и видео, шустро справляется с программами по монтажу видео. Большая емкость аккумулятора не может не радовать-зарядки хватает надолго при активном использовании, в отличии от предыдущего телефона. Заряжается очень быстро. Большой объём памяти +. Быстрая доставка, отличная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за эти деньги, довольна абсолютно всем! Заряд держит 2 дня, в режиме активного использования: прослушивания музыки, просмотр фильмов, соцсетей,простые игры типа шахмат. Динамик громкий, камера хорошая, экран не бледный как некоторые пишут, просто телефон сам подстраивается под освещение и порой бывает тусклым, но это можно отрегулировать! Единственное \"но\" это плохой контакт с беспроводными наушниками, постоянно отключаются, либо ставит трек на паузу! В целом товар рекомендую. Прикладываю фото сделанные данным смартфоном.
Достоинства:
Комментарий:
в общем, телефон неплохой, достаточно шустрый, фото получаются чёткие, видео тоже достаточно чёткое
Достоинства:
Комментарий:
брал жене, она не особо требовательна к телефонам, но вроде довольна. батарея держит прилично времени, заряжает раз в два дня, хотя постоянно что-то читает в интернете. очень довольна встроенным ИИ, который удаляет фон
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шустрый смартфон. Качество фото и видео лично меня устраивает. На прикосновения реагирует сразу. Комплектация как в описании. Покупкой очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. Памяти много. работает шустро, не зависает. главное: емкий аккумулятор, который хорошо держит заряд, садится не быстро, заряжается быстро. Яркость, цвета, чёткость на высоте, нареканий нет. игры тянет хорошо. Советую! тем более за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. шустрый. лёгкий. удобно в руках держать. ребёнок доволен. себе бы тоже такой взяла)
Достоинства:
Комментарий:
Прозрачный чехол, скрепка, зарядное, плёнка на экране. Заряд держит несколько (2-3) дней при активном использовании. Заряжается с нуля до 100% примерно за 30-40 минут. Привыкла быстро, значит хорошая Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел в запечатанной коробке. Комплектация полная. Шустрый телефон. Экран яркий, с хорошим качеством изображения. Удобно держать в руке. Хорошее качество съемки и фото, и видео. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился телефон.стильный внешний вид,комплектация включает стекло на экране и чехол,работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, полностью оправдал мои ожидания. качество камеры и видео хорошие. камера немного искажает цветопередачу, возможно нужно показаться в настройках.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее. Всё работает. Загрузились все нужные приложения. Красивый цвет телефона. До этого был телефон тоже из серии Теcno, служил 5 лет, но потребовался больший объём памяти, а так телефон ещё в рабочем состоянии, хотя не один раз падал, попадал в воду, надеюсь на такую же хорошую работу нового телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой телефон, работает вполне хорошо,за свои деньги норм
Достоинства:
Комментарий:
в общем и целом хороший смартфон. камера хорошая. к интерфейсу привыкаю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,быстрый,удобный. Спасибо производителю и продавцу рекомендую