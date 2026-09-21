Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка
"Forever Changes" - третий студийный альбом американской рок-группы Love, выпущенный Elektra Records в ноябре 1967 г. На альбоме группа использовала более тонкое фолк-звучание, акустическую гитару и оркестровку, а основной автор песен Артур Ли исследовал более мрачные темы, намекая на смертность и свое "ползучее" разочарование в контркультуре 1960-х годов. Это был последний альбом, записанный оригинальным составом группы; после его завершения Брайан Маклин резко покинул группу, а остальные участники были уволены лидером Артуром Ли. Альбом "Forever Changes" имел лишь умеренный успех в чартах, когда он был впервые выпущен в 1967 году; его пик пришелся на 154-е место в США, а в Великобритании он занял 24-е место. В последующие годы диск был признан влиятельным документом психоделии 1960-х годов и одним из величайших альбомов всех времен.
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