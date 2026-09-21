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Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка

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Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка - фото 1
Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка - фото 1
  • Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705757
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227971151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Psychedelic Rock
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not a Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe the People Would Be the Times Or Between Clark and Hilldale, Live and Let Live, The Good Humour Man, He Sees Everything Like This, Bummer in the Summer, You Set the Scene
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Love - Forever Changes (0081227971151) виниловая пластинка

"Forever Changes" - третий студийный альбом американской рок-группы Love, выпущенный Elektra Records в ноябре 1967 г. На альбоме группа использовала более тонкое фолк-звучание, акустическую гитару и оркестровку, а основной автор песен Артур Ли исследовал более мрачные темы, намекая на смертность и свое "ползучее" разочарование в контркультуре 1960-х годов. Это был последний альбом, записанный оригинальным составом группы; после его завершения Брайан Маклин резко покинул группу, а остальные участники были уволены лидером Артуром Ли. Альбом "Forever Changes" имел лишь умеренный успех в чартах, когда он был впервые выпущен в 1967 году; его пик пришелся на 154-е место в США, а в Великобритании он занял 24-е место. В последующие годы диск был признан влиятельным документом психоделии 1960-х годов и одним из величайших альбомов всех времен.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227971151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Psychedelic Rock
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not a Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe the People Would Be the Times Or Between Clark and Hilldale, Live and Let Live, The Good Humour Man, He Sees Everything Like This, Bummer in the Summer, You Set the Scene
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Forever Changes" - третий студийный альбом американской рок-группы Love, выпущенный Elektra Records в ноябре 1967 г. На альбоме группа использовала более тонкое фолк-звучание, акустическую гитару и оркестровку, а основной автор песен Артур Ли исследовал более мрачные темы, намекая на смертность и свое "ползучее" разочарование в контркультуре 1960-х годов. Это был последний альбом, записанный оригинальным составом группы; после его завершения Брайан Маклин резко покинул группу, а остальные участники были уволены лидером Артуром Ли. Альбом "Forever Changes" имел лишь умеренный успех в чартах, когда он был впервые выпущен в 1967 году; его пик пришелся на 154-е место в США, а в Великобритании он занял 24-е место. В последующие годы диск был признан влиятельным документом психоделии 1960-х годов и одним из величайших альбомов всех времен.
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