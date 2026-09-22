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Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка

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Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 1
Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 2
Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 3
Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Sumerian Cry
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 2
  • Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 3
  • Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717948
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Характеристики

Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Sumerian Cry
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sumerian Cry Pt. 1, In The Shrines Of The Kingly Dead, The Malicious Paradise, Necrophagios Shadows, Apotheosis Of Morbidity, Nocturnal Funeral, Altar Flame, Evilized, Where The Serpents Ever Dwell / Sumerian Cry Pt. 2, The Sign Of The Pentagram
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiamat - Sumerian Cry (Clear Red Splatter) (0803343270556) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sumerian Cry Pt. 1, In The Shrines Of The Kingly Dead, The Malicious Paradise, Necrophagios Shadows, Apotheosis Of Morbidity, Nocturnal Funeral, Altar Flame, Evilized, Where The Serpents Ever Dwell / Sumerian Cry Pt. 2, The Sign Of The Pentagram



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Sumerian Cry
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sumerian Cry Pt. 1, In The Shrines Of The Kingly Dead, The Malicious Paradise, Necrophagios Shadows, Apotheosis Of Morbidity, Nocturnal Funeral, Altar Flame, Evilized, Where The Serpents Ever Dwell / Sumerian Cry Pt. 2, The Sign Of The Pentagram
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sumerian Cry Pt. 1, In The Shrines Of The Kingly Dead, The Malicious Paradise, Necrophagios Shadows, Apotheosis Of Morbidity, Nocturnal Funeral, Altar Flame, Evilized, Where The Serpents Ever Dwell / Sumerian Cry Pt. 2, The Sign Of The Pentagram


Теги товара: Limited Edition
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