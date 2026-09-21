Top.Mail.Ru
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 1
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 2
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 3
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 4
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 5
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 6
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 7
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 8
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 9
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 10
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 11
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 12
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 13
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 14
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 15
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 16
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 17
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 18
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.8
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 1
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 2
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 3
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 4
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 5
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 6
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 7
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 8
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 9
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 10
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 11
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 12
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 13
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 14
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 15
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 16
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 17
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 18
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
13 210 руб.  18 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.8
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
6 режимов работы
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
20
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х28
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный

Кофеварка Hyundai HEM-5306 создана для тех, кто ценит высокое качество напитков и удобство в использовании. Это рожковая модель с автоматическим капучинатором может приготовить 6 различных напитков, включая эспрессо, капучино и латте. Встроенные функции позволяют выбрать подходящий объем чашки и крепость напитка, а также легко настроить режим приготовления в зависимости от предпочтений. Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным: все параметры задаются через лаконичную и понятную панель, а информация отображается на дисплее. В устройстве используется итальянская помпа ULKA, развивающая давление до 20 бар. Это обеспечивает насыщенный вкус и полное раскрытие аромата при каждом заваривании. Система предварительного смачивания дополнительно усиливает глубину и мягкость напитка. Для ускоренного приготовления предусмотрены два термоблока: можно одновременно готовить кофе и работать с молочной пеной без ожидания. Объем резервуара для воды составляет 1,8 литра, для молока — 0,5 литра. Этого достаточно для приготовления нескольких чашек подряд без необходимости дозаправки. Съемный поддон для капель на 0,2 литра упрощает очистку и помогает поддерживать порядок на кухне. Дополнительно предусмотрена платформа для подогрева чашек, чтобы напитки сохраняли правильную температуру дольше. Безопасность и гигиена поддерживаются за счет функций автоочистки и автоотключения, которые активируются автоматически. Модель также оснащена индикаторами уровня воды и нагрева, что позволяет контролировать рабочий процесс. Стильный корпус в черно-серебристом исполнении хорошо вписывается в любой интерьер, а продуманные элементы конструкции делают эксплуатацию приятной и простой. Hyundai HEM-5306 — это удачное сочетание мощности, эстетики и функциональности, подходящее как для домашнего использования, так и для небольшого офиса.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.8
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
6 режимов работы
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Развернуть
Давление
20
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Hyundai HEM-5306 создана для тех, кто ценит высокое качество напитков и удобство в использовании. Это рожковая модель с автоматическим капучинатором может приготовить 6 различных напитков, включая эспрессо, капучино и латте. Встроенные функции позволяют выбрать подходящий объем чашки и крепость напитка, а также легко настроить режим приготовления в зависимости от предпочтений. Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным: все параметры задаются через лаконичную и понятную панель, а информация отображается на дисплее. В устройстве используется итальянская помпа ULKA, развивающая давление до 20 бар. Это обеспечивает насыщенный вкус и полное раскрытие аромата при каждом заваривании. Система предварительного смачивания дополнительно усиливает глубину и мягкость напитка. Для ускоренного приготовления предусмотрены два термоблока: можно одновременно готовить кофе и работать с молочной пеной без ожидания. Объем резервуара для воды составляет 1,8 литра, для молока — 0,5 литра. Этого достаточно для приготовления нескольких чашек подряд без необходимости дозаправки. Съемный поддон для капель на 0,2 литра упрощает очистку и помогает поддерживать порядок на кухне. Дополнительно предусмотрена платформа для подогрева чашек, чтобы напитки сохраняли правильную температуру дольше. Безопасность и гигиена поддерживаются за счет функций автоочистки и автоотключения, которые активируются автоматически. Модель также оснащена индикаторами уровня воды и нагрева, что позволяет контролировать рабочий процесс. Стильный корпус в черно-серебристом исполнении хорошо вписывается в любой интерьер, а продуманные элементы конструкции делают эксплуатацию приятной и простой. Hyundai HEM-5306 — это удачное сочетание мощности, эстетики и функциональности, подходящее как для домашнего использования, так и для небольшого офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...