Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5306 1350Вт серебристый/черный
Кофеварка Hyundai HEM-5306 создана для тех, кто ценит высокое качество напитков и удобство в использовании. Это рожковая модель с автоматическим капучинатором может приготовить 6 различных напитков, включая эспрессо, капучино и латте. Встроенные функции позволяют выбрать подходящий объем чашки и крепость напитка, а также легко настроить режим приготовления в зависимости от предпочтений. Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным: все параметры задаются через лаконичную и понятную панель, а информация отображается на дисплее. В устройстве используется итальянская помпа ULKA, развивающая давление до 20 бар. Это обеспечивает насыщенный вкус и полное раскрытие аромата при каждом заваривании. Система предварительного смачивания дополнительно усиливает глубину и мягкость напитка. Для ускоренного приготовления предусмотрены два термоблока: можно одновременно готовить кофе и работать с молочной пеной без ожидания. Объем резервуара для воды составляет 1,8 литра, для молока — 0,5 литра. Этого достаточно для приготовления нескольких чашек подряд без необходимости дозаправки. Съемный поддон для капель на 0,2 литра упрощает очистку и помогает поддерживать порядок на кухне. Дополнительно предусмотрена платформа для подогрева чашек, чтобы напитки сохраняли правильную температуру дольше. Безопасность и гигиена поддерживаются за счет функций автоочистки и автоотключения, которые активируются автоматически. Модель также оснащена индикаторами уровня воды и нагрева, что позволяет контролировать рабочий процесс. Стильный корпус в черно-серебристом исполнении хорошо вписывается в любой интерьер, а продуманные элементы конструкции делают эксплуатацию приятной и простой. Hyundai HEM-5306 — это удачное сочетание мощности, эстетики и функциональности, подходящее как для домашнего использования, так и для небольшого офиса.
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