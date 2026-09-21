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Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 17
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 18
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 19
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 20
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 21
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 22
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 23
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 24
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 25
Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Мощность
1600 Вт
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 17
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 18
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 19
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 20
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 21
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 22
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 23
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 24
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 25
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703639
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Дополнительный цвет
серебро
Индикаторы
включения, времени, температуры, готовности блюд, завершения работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, дисплей
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, двойное жаропрочное стекло, звуковая индикация, подсветка.
Гриль
да
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
250 °C
Конвекция
да
Управление
электронное
Мощность
1600 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х40
Вес, кг.
11.11

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный

Мини-печи станут оптимальным решением для приготовления различных блюд на кухне с ограниченным пространством. Такие приборы призваны экономить место без ущерба функциональности. Большинство моделей предназначены для выпечки или приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на гриле. Однако некоторые Мини-печи дополнительно оснащены конфорками и могут стать полноценной заменой плите. Когда речь идет об экономии пространства, то одним из главных критериев выбора печи становятся ее габариты. Внутренний объем отображает вместительность духовки и возможность приготовления определенных блюд. Сверхкомпактные Мини-печи (до 12 литров) подойдут для тостов и бутербродов или разогревания отдельных порций пищи, а вот запечь целую птицу в них вряд ли получится. Для семьи из нескольких человек можно выбрать печь на 30–40 литров, а более объемные практически приравниваются к полноценным духовым шкафам. Наличие гриля позволяет запекать блюда с аппетитной хрустящей корочкой. Подсветка камеры дает возможность следить за кулинарным процессом, не открывая прозрачную дверцу. Если вы планируете радовать близких ароматной выпечкой из теста, лучше обратить внимание на электропечи с конвекцией, благодаря которой блюдо равномерно пропечется, не пригорая.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY104 35л. 1600Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Дополнительный цвет
серебро
Индикаторы
включения, времени, температуры, готовности блюд, завершения работы
Основной цвет
черный
Прочее
противень в комплекте, поддон для сбора крошек и масла, дисплей
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
открытие дверцы - вниз, таймер, двойное жаропрочное стекло, звуковая индикация, подсветка.
Гриль
да
Вертел
да
Объем
35 л
Максимальная температура
250 °C
Развернуть
Конвекция
да
Управление
электронное
Мощность
1600 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печи станут оптимальным решением для приготовления различных блюд на кухне с ограниченным пространством. Такие приборы призваны экономить место без ущерба функциональности. Большинство моделей предназначены для выпечки или приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на гриле. Однако некоторые Мини-печи дополнительно оснащены конфорками и могут стать полноценной заменой плите. Когда речь идет об экономии пространства, то одним из главных критериев выбора печи становятся ее габариты. Внутренний объем отображает вместительность духовки и возможность приготовления определенных блюд. Сверхкомпактные Мини-печи (до 12 литров) подойдут для тостов и бутербродов или разогревания отдельных порций пищи, а вот запечь целую птицу в них вряд ли получится. Для семьи из нескольких человек можно выбрать печь на 30–40 литров, а более объемные практически приравниваются к полноценным духовым шкафам. Наличие гриля позволяет запекать блюда с аппетитной хрустящей корочкой. Подсветка камеры дает возможность следить за кулинарным процессом, не открывая прозрачную дверцу. Если вы планируете радовать близких ароматной выпечкой из теста, лучше обратить внимание на электропечи с конвекцией, благодаря которой блюдо равномерно пропечется, не пригорая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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