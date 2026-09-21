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Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный

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Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 1
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 2
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 3
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 4
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 5
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 6
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 7
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 8
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 9
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 10
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 11
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 1
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 2
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 3
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 4
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 5
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 6
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 7
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 8
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 9
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 10
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 11
  • Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702981
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Характеристики

Бренд
DXRacer
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х57х54
Вес, кг.
22.5

Описание товара Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный

Игровое кресло DxRacer DRIFTING OH/DL23/N обладает эргономичной конструкцией с дополнительной поддержкой поясничной и шейной областей, что способствует анатомически правильному положению позвоночника. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Обивка выполнена из качественной экокожи, что обеспечивает удобство в использовании и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DXRacer
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое кресло DxRacer DRIFTING OH/DL23/N обладает эргономичной конструкцией с дополнительной поддержкой поясничной и шейной областей, что способствует анатомически правильному положению позвоночника. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Обивка выполнена из качественной экокожи, что обеспечивает удобство в использовании и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - стоимость товара 36830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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