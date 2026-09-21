Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702981
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х57х54
Вес, кг.
22.5
Описание товара Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный
Игровое кресло DxRacer DRIFTING OH/DL23/N обладает эргономичной конструкцией с дополнительной поддержкой поясничной и шейной областей, что способствует анатомически правильному положению позвоночника. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Обивка выполнена из качественной экокожи, что обеспечивает удобство в использовании и долгий срок службы.
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Игровое кресло DxRacer DRIFTING OH/DL23/N обладает эргономичной конструкцией с дополнительной поддержкой поясничной и шейной областей, что способствует анатомически правильному положению позвоночника. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Обивка выполнена из качественной экокожи, что обеспечивает удобство в использовании и долгий срок службы.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое DXRACER DRIFTING OH/DL23/N чёрный - стоимость товара 36830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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