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Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач

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Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 2
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 3
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 4
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 5
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 6
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 7
Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
144
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 369 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702533
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
27.4
Производство
Китай
Ширина, см
34.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
144
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х19
Вес, кг.
41.2

Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач

Герметичная необслуживаемая кислотно-свинцовая батарея напряжением 12В и емкостью 140Ач для систем бесперебойного питания. Конструкция и технология изготовления аккумуляторов гарантируют их герметичность и отсутствие утечки электролита через клеммы или корпус. Батарея классифицируются как «непроливаемая» и соответствуют всем требованиям Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (Правила МАВТ о представляющих опасность изделиях).



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IP12-140 12В 140Ач




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
27.4
Производство
Китай
Ширина, см
34.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
144
Страна производитель
Китай
Описание
Герметичная необслуживаемая кислотно-свинцовая батарея напряжением 12В и емкостью 140Ач для систем бесперебойного питания. Конструкция и технология изготовления аккумуляторов гарантируют их герметичность и отсутствие утечки электролита через клеммы или корпус. Батарея классифицируются как «непроливаемая» и соответствуют всем требованиям Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (Правила МАВТ о представляющих опасность изделиях).


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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