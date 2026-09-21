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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702474
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.17

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет долива воды. Соответствует UL. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Двойная герметизация клейм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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