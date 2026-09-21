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Телефон IP Fanvil X301 Black купить с доставкой в Москве
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Телефон IP Fanvil X301 Black

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Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 2
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 3
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 4
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 5
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 6
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 7
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 8
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 9
Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 1
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 2
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 3
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 4
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 5
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 6
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 7
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 8
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 9
  • Телефон IP Fanvil X301 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702272
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х6
Вес, г.
800

Описание товара Телефон IP Fanvil X301 Black

Телефон IP Fanvil X301 Black

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil X301 Black




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон IP Fanvil X301 Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Fanvil X301 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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