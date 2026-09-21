Мобильный телефон INOI 284 Flip 4G Black
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1500
Габариты
105x54.5x18.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон INOI 284 Flip 4G Black
Кнопочный телефон INOI в чёрном корпусе сочетает компактность и практичность формата раскладушки. Экран диагональю 1,77 дюйма и физические кнопки делают управление понятным, а отсутствие сенсорного экрана подчёркивает классический формат устройства. Телефон поддерживает сети 2G, 3G и 4G, оснащён двумя слотами для nano-SIM и встроенной памятью 48 МБ. Для хранения дополнительных данных предусмотрена карта памяти объёмом до 32 ГБ. Камера и Bluetooth расширяют возможности устройства, сохраняя его простым и удобным для повседневного использования.
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Теги товара: C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1500
Габариты
105x54.5x18.9 мм
Страна производитель
Китай
Кнопочный телефон INOI в чёрном корпусе сочетает компактность и практичность формата раскладушки. Экран диагональю 1,77 дюйма и физические кнопки делают управление понятным, а отсутствие сенсорного экрана подчёркивает классический формат устройства. Телефон поддерживает сети 2G, 3G и 4G, оснащён двумя слотами для nano-SIM и встроенной памятью 48 МБ. Для хранения дополнительных данных предусмотрена карта памяти объёмом до 32 ГБ. Камера и Bluetooth расширяют возможности устройства, сохраняя его простым и удобным для повседневного использования.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: C 2 sim-картами
Мобильный телефон INOI 284 Flip 4G Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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