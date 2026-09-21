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Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка

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Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
40 Golden Classics
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698463
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
40 Golden Classics
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin' to Do, Stuck on You, A Big Hunk O' Love, Have I Told You Lately That I Love You, Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, Cruel, Hawaiian Wedding Song, Don't, Party, Hard Headed Woman, Too Much, She's Not You, Wear My Ring Around Your Neck, I Love You Because

Отзывы о товаре Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
40 Golden Classics
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin' to Do, Stuck on You, A Big Hunk O' Love, Have I Told You Lately That I Love You, Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, Cruel, Hawaiian Wedding Song, Don't, Party, Hard Headed Woman, Too Much, She's Not You, Wear My Ring Around Your Neck, I Love You Because
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