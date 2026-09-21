Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - 40 Golden Classics (5711053020796) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Now or Never, Return to Sender, Your) Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight?, Hound Dog, King Creole, Marie's the Name (His Latest Flame), I'm Left, You're Right, She's Gone, All Shook Up, That's Alright Mama, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Wooden Heart, One Night, Rock a Hula Baby, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Paralysed, Baby Let's Play House, Love Me Tender, Blue Moon, Good Luck Charm, A Mess of Blues, Surrender (Torna Surriento), Got a Lot of Livin' to Do, Stuck on You, A Big Hunk O' Love, Have I Told You Lately That I Love You, Blue Hawaii, Can't Help Falling in Love, Cruel, Hawaiian Wedding Song, Don't, Party, Hard Headed Woman, Too Much, She's Not You, Wear My Ring Around Your Neck, I Love You Because
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