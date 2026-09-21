Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, г.
500
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный
Panasonic KX-TGU110RUB — это цифровой беспроводной радиотелефон стандарта DECT, разработанный для удобного и комфортного общения. ?
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Panasonic KX-TGU110RUB — это цифровой беспроводной радиотелефон стандарта DECT, разработанный для удобного и комфортного общения. ?
Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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