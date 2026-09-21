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Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 3
Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 4
Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 3
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 4
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697779
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный

Panasonic KX-TGU110RUB — это цифровой беспроводной радиотелефон стандарта DECT, разработанный для удобного и комфортного общения. ?

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Panasonic KX-TGU110RUB — это цифровой беспроводной радиотелефон стандарта DECT, разработанный для удобного и комфортного общения. ?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TGU110RUB черный - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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