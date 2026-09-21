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Набор ударных головок Bort BTK-3M купить с доставкой в Москве
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Набор ударных головок Bort BTK-3M

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Набор ударных головок Bort BTK-3M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697768
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х6
Вес, г.
850

Описание товара Набор ударных головок Bort BTK-3M

Набор ударных головок BORT BTK-3M — это надежное и функциональное решение для автолюбителей и профессионалов, ценящих качество и удобство в работе. Включая три удлиненных головки, этот комплект подходит для широкого спектра автомобилей, обеспечивая максимально комфортный и эффективный процесс обслуживания.

Отзывы о товаре Набор ударных головок Bort BTK-3M




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
3
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ударных головок BORT BTK-3M — это надежное и функциональное решение для автолюбителей и профессионалов, ценящих качество и удобство в работе. Включая три удлиненных головки, этот комплект подходит для широкого спектра автомобилей, обеспечивая максимально комфортный и эффективный процесс обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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