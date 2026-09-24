Набор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (15284)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 649134
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1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Набор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (15284)
Набор Stels 15284 включает 12 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 6 до 22 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Набор Stels 15284 включает 12 комбинированных ключей из стали CrV, размером от 6 до 22 мм, антислип, которые позволяют откручивать и закручивать резьбовые соединения. Они универсальны в применении, т.к. имеют кольцевую и рожковую головки. 12-гранный профиль накидного зева обеспечивает увеличенную площадь контакта с поверхностью крепежа, что минимизирует вероятность его деформации. Ключи будут полезны в автомастерской, для монтажа и демонтажа оборудования, пригодятся для работ по дому.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (15284) - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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