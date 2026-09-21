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Соковыжималка Garlyn J-400 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка Garlyn J-400

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Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 1
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Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 6
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Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 8
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 9
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Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 11
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 12
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 13
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 14
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 15
Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 1
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 2
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 3
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 4
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 5
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 6
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 7
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 8
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 9
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 10
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 11
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 12
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 13
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 14
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 15
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 16
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 17
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 18
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 19
  • Соковыжималка GARLYN J-400 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695677
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
42х41х23
Вес, кг.
5.3

Описание товара Соковыжималка Garlyn J-400

Двигательпостоянного тока гарантирует надежную работу устройства, позволяя ему справляться с высокими нагрузками и обеспечивая долгую непрерывную эксплуатацию без перегрева

Отзывы о товаре Соковыжималка Garlyn J-400




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Двигательпостоянного тока гарантирует надежную работу устройства, позволяя ему справляться с высокими нагрузками и обеспечивая долгую непрерывную эксплуатацию без перегрева
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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