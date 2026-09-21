Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BZSCCAU) Серый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BZSCCAU) Серый
Смартфон Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,7" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 190 г. Samsung Galaxy S25+ – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
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