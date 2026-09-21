Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold
**Смартфон Huawei PURA 80 ULTRA 16+512Gb, золотой (51098KGC)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei PURA 80 ULTRA! Это устройство создано для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Huawei PURA 80 ULTRA?** * **Мощный процессор Kirin 9020:** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Обширная память:** 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Потрясающий дисплей:** 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2848 x 1276 и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Скруглённый экран («водопад») создаёт эффект полного погружения. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5170 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC позволит совершать бесконтактные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с другими устройствами; * операционная система Android 15. Стильный золотистый корпус из стекла и современный дизайн делают Huawei PURA 80 ULTRA не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei PURA 80 ULTRA — выберите будущее уже сегодня!
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Теги товара: 512 GB, С NFC, С eSIM, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, 8 ядер, С NFC, Две SIM-карты, Водонепроницаемые
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