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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold

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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 1
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 2
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 3
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 4
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 5
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 6
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 7
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 8
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 9
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 10
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 11
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 12
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 13
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 14
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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 16
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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 22
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 23
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 24
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 25
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Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 1
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 2
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 3
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 4
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 5
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 6
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 7
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 8
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 9
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 10
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 11
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  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 13
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  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 17
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 18
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 19
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 20
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 21
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 22
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 23
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 24
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 25
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 26
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 27
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  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 29
  • Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712476
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
522
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
800

Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold

**Смартфон Huawei PURA 80 ULTRA 16+512Gb, золотой (51098KGC)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei PURA 80 ULTRA! Это устройство создано для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Huawei PURA 80 ULTRA?** * **Мощный процессор Kirin 9020:** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Обширная память:** 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Потрясающий дисплей:** 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2848 x 1276 и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Скруглённый экран («водопад») создаёт эффект полного погружения. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5170 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC позволит совершать бесконтактные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с другими устройствами; * операционная система Android 15. Стильный золотистый корпус из стекла и современный дизайн делают Huawei PURA 80 ULTRA не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei PURA 80 ULTRA — выберите будущее уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGC) Gold




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
522
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei PURA 80 ULTRA 16+512Gb, золотой (51098KGC)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei PURA 80 ULTRA! Это устройство создано для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и широкие возможности. **Почему стоит выбрать Huawei PURA 80 ULTRA?** * **Мощный процессор Kirin 9020:** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Обширная память:** 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. * **Потрясающий дисплей:** 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2848 x 1276 и частотой обновления 120 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Скруглённый экран («водопад») создаёт эффект полного погружения. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5170 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC позволит совершать бесконтактные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с другими устройствами; * операционная система Android 15. Стильный золотистый корпус из стекла и современный дизайн делают Huawei PURA 80 ULTRA не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei PURA 80 ULTRA — выберите будущее уже сегодня!
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