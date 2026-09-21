Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 — инновационное устройство, предназначенное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот смартфон предлагает уникальный складной форм-фактор, который позволяет легко превращать его из компактного устройства в полноценный смартфон с большим экраном. Samsung Galaxy Z Flip7 идеально подходит для работы с различными приложениями, просмотра видео и многозадачности, обеспечивая исключительное удобство и мобильность. Благодаря своему современному дизайну он привлекает внимание и подчеркивает ваш уникальный стиль. Наслаждайтесь всеми преимуществами передовых технологий и элегантным дизайном, который вписывается в динамичный образ жизни.
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