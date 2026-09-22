Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb (SM-S948BZKQCAU) Black
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729671
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
200+50+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
Да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb (SM-S948BZKQCAU) Black
Представляем Samsung Galaxy S26 Ultra — смартфон с AI, который оснащен оптимизированным процессором для улучшенного опыта использования, а также яркой системой камер и встроенной функцией «Режим Антишпион», впервые в мире представленной на мобильном устройстве, — все это будет у вас под рукой каждый день для дополнительного удобства.
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Развернуть
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
200+50+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
Да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Представляем Samsung Galaxy S26 Ultra — смартфон с AI, который оснащен оптимизированным процессором для улучшенного опыта использования, а также яркой системой камер и встроенной функцией «Режим Антишпион», впервые в мире представленной на мобильном устройстве, — все это будет у вас под рукой каждый день для дополнительного удобства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 1 TB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 1 TB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты, Черный
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1Tb (SM-S948BZKQCAU) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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